Criminosos são presos e 5 carros roubados são recuperados em Manaus

“As ações desenvolvidas pela PC-AM, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), tem se intensificado no sentido de coibir a subtração de veículos e de recuperar tais bens das mãos de quem os detenha de forma ilegal”, ressaltou Goes.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, na quinta-feira (14/10) e sexta-feira (15/10), após a prisão de duas pessoas pelos mesmos crimes, foram recuperados três veículos, sendo um da marca Fiat, modelo Argo; outro da marca Chevrolet, modelo Ônix; e um da Renault, modelo Logan. Todos já devolvidos aos seus legítimos proprietários.

