Criminosos são presos após roubarem caminhão com carga de cobre avaliada em R$ 168 milhões em Manaus

Manaus/AM - Dois criminosos, de 35 e 27 anos, foram presos após roubarem um caminhão com carga de cobre avaliada em R$ 168 milhões, nesta sexta-feira (2), no Distrito Industrial, em Manaus.

De acordo com informações da polícia, a equipe foi acionada após o caminhão com a carga de uma empresa, no Distrito Industrial, ser roubado por três criminosos. Durante buscas, o veículo foi avistado por câmeras de monitoramento no bairro Japiim.

Posteriormente, a polícia conseguiu localizar o caminhão com a carga na Rua B18, no bairro Japiim, na zona sul da capital. Durante abordagem, os condutores do veículo tentaram fugir, mas foram alcançados momentos depois.

O terceiro suspeito que estava armado dentro do baú do veículo conseguiu fugir.

A ocorrência foi apresentada no 1º DIP.