Criminosos são presos após assalto a motorista de app em Manaus

Com os criminosos foram apreendidos 3 simulacros de arma de fogo, uma faca e um celular. O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com informações preliminares, o trio tentou fugir depois de assaltar o motorista de app e realizar diversos assaltos na cidade. Dois homens foram presos ao tentarem fugir pela avenida Getúlio Vargas e o outro ao tentar pular para dentro do Hospital Beneficente Portuguesa durante a fuga.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.