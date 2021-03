Criminosos são presos após assalto a loja de eletrônicos em Manaus

De acordo com a polícia, o motorista de app teria alugado o veículo e utilizou para cometer assaltos. Uma das vítimas reconheceu dois dos homens e relatou que estava no trabalho quando eles chegaram e anunciaram o assalto. Cerca de R$ 340,00 foi levado do caixa da empresa.

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo e mais dois homens foram presos nesta segunda-feira (15), por suspeita de assalto a uma loja de eletrônicos no bairro Compensa 1, zona oeste de Manaus. O veículo dos suspeitos foi rastreado e a prisão do trio aconteceu na Avenida da Torres, na zona norte da cidade.

