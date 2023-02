Criminosos roubaram carro da Águas de Manaus e fizeram funcionários reféns antes de invadir casa

Diante de tais fatos, a Águas de Manaus esclarece que esta prestando todo apoio aos colaboradores, bem como ja se colocou à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações.

Os criminosos teriam usado um carro da Águas de Manaus antes de cometer o crime. Eles renderam funcionários que estavam realizando serviços de reparo em uma rua no bairro Compensa e teriam tentado tirar os uniformes das vítimas, para realizarem assaltos. Após a tentativa de usar as roupas dos trabalhadores não dar certo, os funcionários foram feitos reféns pelos criminosos e levados no carro até a casa onde os suspeitos teriam tentado invadir.

Manaus/AM - Um criminoso foi baleado e dois comparsas fugiram no fim da tarde desta terça-feira (7), em uma casa nas proximidades da Avenida Brasil, no bairro Vila da Prata, na zona Oeste de Manaus.

