Criminosos roubam computador e R$ 30 mil do carro de advogada em Manaus

Eles estacionaram na frente do veículo dela, um deles saiu e alguns minutos depois abriu a porta, provavelmente com a ajuda de um “chapolin”, e levou um computador avaliado em R$ 8 mil, um HD e a quantia de R$ 30 mil.

Imagens do circuito interno de segurança mostram que assim que ela desceu do veículo com o filho e entrou no imóvel, criminosos chegaram em um carro branco.

