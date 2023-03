Criminosos roubam arma e colete de vigilante em supermercado; veja vídeo

O vigilante de um supermercado teve a arma e o colete roubado por criminosos, nesta segunda-feira (27), em Pernambuco.

Criminosos roubam arma e colete de vigilante em supermercado pic.twitter.com/irdrAlMWaI — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 1, 2023

As imagens da câmera de segurança do estabelecimento registraram o momento em que três homens chegam a pé e se aproximam da vítima exigindo os pertences. Em seguida, eles fogem do local.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Sindicato dos Empregados Vigilantes do Estado de Pernambuco informou que está apurando o caso e que, durante visita no estabelecimento foi constatado que "a área onde o vigilante presta serviços é extensa, vulnerável e sem suporte, sem falar na insegurança do local".