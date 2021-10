Criminosos matam a tiros dona de mercadinho durante assalto em Manaus; vídeo

A vítima estava junto com o esposo dela, identificado apenas como Eder, quando a dupla invadiu o local e atirou contra o casal de empresários. No vídeo é possível ver o momento em que a dupla chega a pé no local e dá início aos disparos, fugindo em seguida, com destino ignorado.

Manaus/AM - A empresária Luzenilda Oliveira Silva Araújo, de 40 anos, foi morta a tiros, na noite de um mercadinho, do qual ela era proprietária, a rua 11 do conjunto Vila Nova, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

