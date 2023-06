Criminosos fazem homem subir 'ladeira do sacrifício' e o matam em Manaus

Manaus/AM- Um homem identificado como Jonathan Diomede Almodei, 38 anos, conhecido como 'Ceará', foi assassinado na tarde deste domingo (25), em um trecho da rua Salva, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas para a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jonathan teria sido ordenado a subir uma parte da rua, chamada pelos moradores como 'ladeira do sacrifício', acompanhado de dois homens. Ao chegar no topo da ladeira, Jonathan foi assassinado com três tiros.

Também foi repassado para a polícia que a vítima havia saído há uma semana do sistema prisional do Amazonas, no entanto, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), irá apurar se a informação é verdadeira.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).