Criminosos executam jovem a tiros e grudam bilhete ao lado do corpo em Manaus

Segundo informações preliminares repassadas por policiais que atenderam a ocorrência, o homem foi jogado no local já sem vida, e ao lado do cadáver foi deixado uma placa escrito “Exemplo pra quem rouba na Quintino e na Joaquim Nabuco”. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado mas apenas constatou o óbito.

Manaus/AM - Um homem até o momento identificado apenas como vulgo “Olho de gato”, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (23), na Avenida Quintino Bocaiúva esquina com a Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

