Criminosos invadem oficina e matam cliente a tiros em Manaus

Manaus/AM - O motociclista Will Robson Pereira de Souza, de 33 anos, morreu na noite desta sexta-feira (29), após ser baleado na rua Gurupi, do bairro da Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas para a Polícia Militar, a vítima havia levado sua motocicleta para conserto em uma oficina, quando ocupantes de um carro modelo Gol, de cor grafite, pararam na frente do estabelecimento, saíram do veículo e executaram Will.

No momento do crime, apenas o cliente estava no estabelecimento.

Após o crime, fugiram em rumo desconhecido e a polícia foi acionada. Após periciado, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).