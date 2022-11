Criminosos invadem mercadinho e matam dono do estabelecimento em Manaus

Testemunhas disseram para a Polícia Civil que homens armados e a pé entraram no estabelecimento e atiraram no dono do local. Após a certeza que o homem estava morto, os criminosos fugiram.

Manaus/AM - O dono de um mercadinho identificado apenas como Haroldo Capristano de Vasconcelos, 45 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (18), dentro do próprio mercadinho, localizado na rua A1, comunidade Monte Sião, do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.