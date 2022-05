Criminosos invadem beco e matam homem a tiros em Manaus

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo do homem. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com informações de testemunhas à polícia, a vítima estava dentro do beco quando três criminosos chegaram a pé e efetuaram diversos disparos contra Josimar. Os suspeitos fugiram após o crime e não foram localizados.

Manaus/AM - Um homem identificado como Josimar Pereira Vilente, 29, foi morto a tiros por criminosos na noite desta segunda-feira (16), no beco Brasileia, no bairro Compensa 2, na zona Oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.