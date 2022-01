Criminosos fogem da polícia e abandonam mais de 800 papelotes de drogas em Manaus

Manaus/AM - Um grupo de criminosos abandonaram mais de 800 papelotes de drogas nesta segunda-feira (17) ao fugirem da polícia, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Policiais avistaram um grupo de homens em atitude suspeita, os quais quando perceberam a presença policial, adentraram por uma estância residencial e fugiram, pulando o muro. Nas buscas realizadas em um dos cômodos do local, os policiais localizaram uma caixa de isopor com um total de 889 porções fracionadas de oxi, além de uma balança digital e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico. Ainda durante as buscas, chegou um homem que se identificou como morador do quarto, de 27 anos, que ao ser questionado sobre o material ilícito encontrado, informou desconhecer. Contudo, diante dos fatos, ele foi conduzido com o material apreendido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.