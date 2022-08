Criminosos fazem 'a limpa' em salão de beleza durante assalto em Manaus

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um casal se passa por cliente e invade o estabelecimento. Em seguida, o homem, com uma arma, abre a porta para um terceiro suspeito que está armado com uma faca. O trio rouba os pertences das pessoas que estavam no local e depois fogem sem serem identificados.

