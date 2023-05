Criminosos fazem 'arrastão' e provocam quebradeira durante assalto a supermercado em Manaus; vídeo

Criminosos tocam o terror durante assalto a supermercado em Manaus pic.twitter.com/j0tTXTvhuT — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 11, 2023

Manaus/AM - Dois criminosos armados fizeram um arrastão e promoveram uma quebradeira durante assalto a um supermercado, nesta terça-feira (9), na rua Yanomami, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que os homens entram armados e anunciam o assalto. Eles roubaram clientes e funcionários, além de arrombar os caixas e jogar os equipamentos no chão. Durante a ação criminosa, as vítimas se agacharam e tentaram se proteger da violência dos bandidos.

Os dois homens fugiram em um carro, com um terceiro homem que estava do lado para dar apoio. A polícia investiga o caso e as imagens podem ajudar na identificação dos suspeitos.