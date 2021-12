Criminosos em carro de luxo matam homem em via pública na Compensa

Manaus/AM - Rudney Aguiar, de 24 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (21), na rua do Porto, bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, Rudney estava em via pública, quando ocupantes de um carro modelo Frontier se aproximaram e começaram a atirar com fuzil e pistola. Rudney foi atingido e agonizou até a morte. Não há informações se ele já estava sendo ameaçado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso.

