Criminosos agridem funcionário dos Correios e roubam 50 encomendas em Manaus

Após a fuga do grupo, o homem acionou a polícia. Buscas foram feitas no entorno, mas nenhum dos suspeitos foram encontrados.

“Eles queriam saber onde estava o GPS do carro … Eu estava abaixado e orando, quando percebi eles estavam jogando as encomendas dentro de um saco. Tinha pouco mais de 90 encomendas no carro”, contou.

Apavorado, o homem conta que fixou o olhar no chão, enquanto o grupo recolhia as encomendas e o questionava se o veículo tinha GPS. De quase 90 encomendas, os criminosos levaram cerca de 50 pacotes durante a ação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.