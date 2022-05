Criminoso é preso após assaltar o supermercado DB em Manaus

Três suspeitos participaram do crime, mas apenas um deles foi preso e com ele a polícia apreendeu vários celulares. Os policiais realizaram buscas nas proximidades do supermercado para tentar localizar os outros envolvidos, mas sem sucesso. O caso foi apresentado no 1º DIP.

Ainda conforme os militares, foi possível ouvir disparos no estacionamento do supermercado durante a fuga dos assaltantes, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informações da polícia, o homem foi detido por policiais do 1º Batalhão de Policiamento de Choque que estavam em patrulhamento na região quando se depararam com o assalto em andamento, após populares gritarem pedindo socorro.

Manaus/AM - Um homem foi preso suspeito de participar de um assalto na noite desta quinta-feira (12), no supermercado Hiper DB Paraíba, da Avenida Umberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, na zona Sul de Manaus.

