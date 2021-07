Criminoso é preso ao tentar matar vítima com 3 armas diferentes no Amazonas

Os policiais militares começaram uma negociação para que ele se entregasse e largasse as armas. Após apontar as armas várias vezes para a equipe da 10ª CIPM e, também, ameaçar tirar a própria vida, em uma distração, os policiais conseguiram desarmá-lo e imobilizá-lo.

Os policiais receberam denúncia, via Linha Direta, informando que na Horta Municipal, lote 3, havia um indivíduo com uma arma de fogo, onde o suspeito teria disparado e atingido um homem. A equipe foi ao endereço apontado, e encontrou o suspeito, em uma residência, transtornado, com três armas em suas mãos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.