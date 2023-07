Criminoso é espancado ao assaltar motorista de app em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou do 190.

Os policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que chegaram ao local e encontraram o suspeito machucado devido a tentativa de linchamento. Ele é suspeito de roubar uma motorista de aplicativo e, ao tentar fugir com o material do roubo, foi pego por populares que tentaram linchá-lo.

