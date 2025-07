Crimes de lesão corporal seguida de morte caem 64% em 2025, no Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas registrou queda de 64% nos crimes de lesão corporal seguida de morte, no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses de 2024, o estado chegou a registrar 22 casos desse tipo de crime, enquanto no mesmo período deste ano, foram registrados oito crimes dessa natureza.

Os dados foram confirmados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), durante coletiva de imprensa na quarta-feira (09). Conforme a SSP-AM, a capital teve uma redução de 80%, com três crimes registrados, entre janeiro e junho de 2025, e 15 registrados no mesmo período do ano passado.

Mais reduções

Durante o primeiro semestre de 2025, o Amazonas registrou redução em todos os crimes contra a vida, segundo dados acompanhados pelo Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da SSP-AM. Além de lesão corporal seguida de morte, também compõem os crimes contra a vida, homicídio, latrocínio e feminicídio.

Dentro desse comparativo, entre os primeiros semestres de 2025 e 2024, os crimes de homicídio caíram 28%; os casos de latrocínio tiveram redução de 50% e os referentes a feminicídio caíram 57%.

Associado a essas reduções também está o aumento de 20% nos mandados de prisão cumpridos. Nos primeiros quatro meses de 2025, 2.053 mandados foram cumpridos, enquanto no mesmo período do ano passado, esse número foi de 1.711.