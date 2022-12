Crime brutal e abordagem da Rocam: veja o que se sabe sobre a chacina na AM-010

Manaus/AM - Um cena de um crime verdadeiramente brutal tomou as manchetes do jornalismo amazonense nesta semana e deixou a população chocada: Quatro pessoas foram encontradas vendadas e mortas dentro de um carro no Ramal do Água Branca no KM 32 da rodovia AM-010, na manhã de quarta-feira (22) e um vídeo que mostra a abordagem da Rocam às vítimas levanta suspeita de envolvimento de policiais no caso.

Confira a ordem dos acontecimentos do caso:

- Um homem e duas mulheres foram encontrados mortos dentro de um carro no Ramal do Água Branca, no KM 32 da rodovia AM-010, na manhã de quarta-feira (22). As vítimas estavam vendadas com balaclavas dentro de um carro modelo Onix, de placa QZO3B24, e foram executadas com diversos tiros. Moradores que transitavam pelo local encontraram o corpo por volta das 8h e acionaram a polícia. Na cena do crime foram encontradas diversas cápsulas de bala pelo chão.

- Pouco tempo depois, o corpo de uma quarta vítima foi encontrado dentro do porta-malas do carro onde as primeiras vítimas foram encontradas. A perícia concluiu ainda que todas as vítimas haviam sido executadas a tiros.

- A Polícia Civil dá detalhes, afirma que uma das vítimas estava grávida e que o carro encontrado era alugado.

-No fim da tarde, a identificação das vítimas foi divulgada, sendo os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, que tinham 33 e 31 anos, e o casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Luciana Pacheco da Silva, que tinham de 29 e 22 anos. Diego era quem foi encontrado no porta malas do veículo, os outros três estavam com balaclava e algemados com uma algema de plástico e corda. O carro estava alugado em nome de Alexandre. A Polícia Civil divulgou ainda que as vítimas foram mortas por diversos disparos de calibre 12 e 380.

Reviravolta

- No início da noite da quarta, começam a circular vídeos que mostram uma abordagem de oito policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) às vítimas, horas antes do crime. Após a divulgação das imagens, a Polícia Militar instaurou inquérito e afastou os policiais envolvidos.

- Horas depois os policiais militares do Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) afastados por suspeita de envolvimento na chacina, confessaram que realizaram abordagem ao carro que as vítimas estavam, mas negaram envolvimento no crime. Em depoimento, os PMs relataram que liberaram as vítimas após abordagem ao veículo.

- Descobre-se que o casal Alexandre do Nascimento Melo, de 29 anos, e Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 22 anos, mortos em uma chacina na AM-010, são o filho e a nora do sargento da Polícia Militar, Alessandro Melo, que foi até a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para cobrar celeridade e justiça pelo crime.

- Descobre-se que Alexandre e Valéria tinham um bebê de 11 meses. Amigos ficaram revoltados com o crime.

- Nesta quinta-feira (22), aconteceu o enterro das vítimas Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, que tinham 33 e 31 anos, e Alexandre do Nascimento Melo. O enterro de Valéria Luciana Pacheco da Silva deve acontecer nesta sexta (23).

- As investigações continuam e novidades devem surgir nas próximas horas

