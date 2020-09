Crianças são encontradas dentro de casa onde pais estavam em decomposição

Duas crianças com idades de 2 a 7 anos foram encontradas na madrugada desta terça-feira (29) na casa onde moravam com os pais, que estavam mortos em um cômodo da residência. O caso aconteceu na Zona Leste de São Paulo.

Segundo apuração de um site do sistema Globo, a Polícia Civil informou que militares foram acionados pelo irmão do pai das crianças, que havia acabado de chegar de viagem e morava em uma casa no mesmo terreno. Para investigadores, ele contou que encontrou o irmão de 27 anos, e a cunhada, de 24, em estado de decomposição. As meninas estavam na varanda da casa.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um líquido encontrado em uma garrafa e outros objetos que estavam na casa foram apreendidos e encaminhados para a perícia. Também foi solicitada perícia para o local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).