Criança tem cabeça quebrada por tomar mingau da irmã em Manaus

Joyce afirma que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 100 ou 181. “Não quer se envolver no assunto? Disque 100, disque 181, o importante é retirar o agressor da convivência da criança e assim colaborar com a eficácia da lei”, completa.

Somente mais de 24 horas depois é que um parente decidiu denunciar o caso, mas a prisão do agressor não pode ser realizada porque já havia se passado o período do flagrante.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.