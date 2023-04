Adolescente é apreendido por estuprar a própria irmã de 11 anos em Manaus

Os seguranças acionaram a PM e a criança foi encaminhada para a delegacia. Lá ela contou que o irmão passava a mão no seu corpo e costumava tocar, frequentemente, as partes íntimas dela. Cansada dos abusos, ela decidiu fugir.

De acordo com a polícia, por volta das 12h30, os seguranças do centro de compras viram a vítima em estado de desespero e se aproximaram dela para saber o que tinha acontecido.

