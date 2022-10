Criança é baleada ao ser usada como escudo por alvo de criminosos em Manaus

Manaus/AM - Uma criança, de idade e identidade ainda não revelada, foi baleada ao ser usada como escudo por um homem, alvo de criminosos, em Manaus. O crime ocorreu na noite deste domingo (02), na rua Sucuri, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, o homem foi morto com, pelo menos, 6 tiros que atingiram a região do peito, pescoço e cabeça. Ele estava com a criança no colo quando criminosos armados chegaram no local e pediram para ele a colocasse no chão, mas ele recusou a ordem.

O homem morreu no local e a criança foi socorrida e encaminhada para Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.