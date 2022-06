Criança de 6 anos despenca de prédio e morre após pai sair com a namorada

Uma criança de 6 anos despencou do 11º andar de um prédio após o pai deixá-la sozinha para sair com a namorada, na madrugada deste sábado (11), no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Civil, a menina ficou assustada ao acordar e perceber que estava sozinha. Ela teria ido até a sacada do apartamento para gritar por socorro quando acabou caindo no piso superior do estacionamento. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o chamado para atendimento da ocorrência aconteceu por volta das 03h40.

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Ainda conforme a polícia, o pai da menina havia saído do apartamento para deixar a namorada em casa, momento em que deixou a filha dormindo sozinha. Ele foi detido e pode responder por abandono de incapaz.