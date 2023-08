Corpo enrolado em manta é de homem executado com tiro na cabeça em Manaus

O homem usava uma calça jeans e camisa de mangas longas, na cor preta. No braço esquerdo foi possível identificar uma tatuagem com o nome “Maria”.

Segundo a polícia, a vítima foi morta com um tiro na cabeça e já estava em avançado de decomposição. Ela não foi identificada e estava no local há pelo menos 48h, de acordo com a perícia.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.