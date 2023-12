Corpo enrolado em lençol é encontrado às margens de estrada em Manaus

Manaus/AM - Um corpo enrolado em um lençol foi encontrado às margens de uma estrada no km 5 do ramal do Brasileirinho, neste sábado (16), na zona leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado às margens do ramal, enrolado em um pano e com as mãos e pé amarrados. Também havia perfurações pelo tórax e cabeça.

A vítima é do sexo masculino e aparenta ter entre 25 e 35 anos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para confirmar a causa da morte.