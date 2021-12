Corpo em decomposição é encontrado boiando no rio em comunidade do Amazonas

Um corpo do sexo masculino em estágio avançado de decomposição foi encontrado boiando no rio, na manhã desta terça-feira (21), por moradores da comunidade Terra Nova, no município de Carreiro da Várzea, no Amazonas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo, e o levou para o pelotão fluvial, onde passou por exames preliminares de perícia para saber a causa da morte, mas nada foi constatado. O cadáver passará por exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

