Corpo é encontrado em estacionamento de loja materiais de construção em Manaus

Segundo informações repassadas pela polícia, o veículo estava estacionado no local desde às 15h, mas só foi abordado pelos funcionários as 18h, quando os trabalhadores se preparavam para fechar o estabelecimento. Militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram ao local, e encontraram o cadáver.

Manaus/AM - O corpo de Hélio Pereira da Silva, 55 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (23), dentro do próprio carro, no estacionamento da loja SVI materiais de construção, localizada na avenida Cosme Ferreira, do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

