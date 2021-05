Corpo é encontrado boiando próximo a porto de Manaus

Nenhum trabalhador do porto reconheceu a vítima. Também não foi possível identificar se a vítima estava sob efeitos de drogas ou álcool. A perícia foi feita por equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento de familiares.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava dentro d’água há aproximadamente um dia. “O corpo foi encontrado por um popular. É possível que ele esteja na água desde ontem à noite. Ainda encontramos uma lesão no supercílio, mas nada que comprovasse agressão ou algo do tipo. É possível até que seja dele se afogar”, disse uma fonte policial que não se identificou.

Manaus/AM - Um homem, até o momento não identificado, com idade entre 40 e 45 anos, foi encontrado, na manhã deste sábado (29), nas proximidades do Porto das Catraias, na Rua Sá Peixoto, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O homem foi vítima de afogamento.

