Corpo de jovem que sumiu com irmão é encontrado com mãos amarradas em Iranduba

Manaus/AM - O corpo encontrado na tarde de sexta-feira (7), no ramal do Jandira, em Iranduba, foi reconhecido como sendo o de um dos irmãos que desapareceram durante um acidente no Rio Negro na madrugada de quarta-feira (7).

As primeiras informações davam conta de que os irmãos estavam em uma rabeta com mais dois amigos, quando a embarcação foi atingida por uma balsa; eles relataram que conseguiram nadar até o porto Chibatão, mas que os dois irmãos haviam se afogado.

No entanto, a polícia informou que o corpo de um deles foi encontrado no ramal da Jandira, engatado na vegetação, e com as mãos amarradas.

Este detalhe pode dar um novo rumo para investigações sobre o caso.