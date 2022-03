Corpo de homem que desapareceu no rio em Manaus é encontrado

Os pescadores tentaram ajudar Luís, mas foram surpreendidos com tiros efetuados por um dos policiais. A família do rapaz informou que ele não sabia nadar.

Pescadores da região contaram que o rapaz estaria trabalhando descarregando peixes de um barco, quando policiais apareceram perseguindo um grupo de supostos criminosos, e com isso, Luís teria se assustado com a situação, e mesmo não tendo envolvimento, ele foi abordado pela polícia, e depois foi levado para o final de uma balsa e em seguida caiu água.

Manaus/AM - O corpo de Luís Henrique, de 21 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (26) após cair no rio por trás da Feira da Panair, no bairro Educandos, na zona sul. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros acharam o corpo por volta das 14h.

