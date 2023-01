Corpo de homem é jogado em igarapé e desaparece após troca de tiros entre facções rivais em Manaus

Manaus/AM - Um suposto integrante de facção criminosa desapareceu após cair baleado em um igarapé no beco Green Vile, bairro da União, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, duas facções criminosas teriam se enfrentado e trocado tiros no local, quando um dos suspeitos foi baleado e jogado no rio por rivais. Até o momento o corpo não foi encontrado.

A Polícia Militar chegou a ir ao local, mas os suspeitos fugiram após o crime. Familiares estão no local em buscas pelo corpo da vítima.

