Corpo de homem é encontrado jogado na rua pela própria esposa em Manaus

Manaus/AM - O entregador de água, identificado como Silas da Silva Andrade, foi encontrado morto pela própria esposa, na noite desta quinta-feira (03), na avenida Liberdade, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo informações, Silas teria saído para trabalhar e não retornou para casa no horário habitual. Desconfiada da situação, a esposa dele fez buscas na área quando o encontrou jogado, no meio da rua, cercado por populares. Ele ainda foi socorrido e levado ao SPA do Galiléia, no entanto, já chegou sem vida na unidade de saúde.

Inicialmente, a suspeita era de que ele teria sido atropelado, mas foi constatado pelo Instituto Médico Legal (IML) de que a vítima foi torturada e brutalmente espancada até a morte. No corpo também foi encontrado duas perfurações de disparos de arma de fogo nos pés.

O caso vai ser investigado.