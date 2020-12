Corpo de homem é encontrado boiando em porto de Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda desconhecido, foi encontrado boiando no Rio Negro, na área do Porto do São Raimundo, na Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (3).

Populares que avistaram o cadáver por volta das 9h, acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que enviou uma equipe de mergulhadores para realizar a remoção do cadáver. A vítima aparenta ter aproximadamente 30 anos e não portava nenhum tipo de documento.