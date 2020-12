Corpo de deficiente é encontrado com perfuração no pescoço em Manaus

Manaus/AM - O corpo de Ricardo Craveiro Pinto, foi encontrado em estado de decomposição dentro da casa dele, localizada na rua Adriano de Araújo Jorge, do bairro Joao Paulo II, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, o corpo foi encontrado por vizinhos que perceberam a ausência do homem e o odor que vinha da casa. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem próximo a casa, já em estado de decomposição.

O Departamento de Polícia Técnica Científica informou que Ricardo tinha uma perfuração de arma branca no pescoço, e havia sangue no banheiro da casa. A polícia acredita que a vítima pode ter sido surpreendida por trás e arrastado até o quarto, entretanto, provas coletadas no local do crime e o resultado na necropsia serão avaliadas e anexadas no inquérito junto com informações obtidas por investigadores da Delegacia Especializada e Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).