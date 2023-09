Corpo com marcas de facadas é encontrado no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado com várias facadas, na noite desta quarta-feira (13), na rua Ladário, no Conjunto Canaranas, zona Norte de Manaus Manaus. A vítima não foi identificada pela polícia.

Os moradores acionaram a polícia após ouvirem gritos e pedidos de socorro. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo do homem jogado no chão e com quase 30 facadas, sendo o tórax e as costas mais atingidas. No bolso da vítima foram encontradas uma pequena porção de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).