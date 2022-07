Corpo achado por cachorro em saco de lixo pode ser de desaparecido em Manaus

O homem que aparenta ter entre 30 e 35 anos estava usando apenas uma bermuda e tinha uma camisa amarrada em volta do pescoço. Ele tinha sinais de espancamento e corte em um dos braços, o que pode indicar que ele tentou se defender do assassino.

Uma família esteve no local alegando que a vítima tem características semelhantes, porém, não conseguiu reconhecer o corpo por conta do avançado estado de decomposição.

