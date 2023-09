Consórcio do crime: Operação apreende 200 Kg de drogas avaliados em R$ 16 milhões em Manaus

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), deflagrada na madrugada desta terça-feira (12), apreendeu 200 quilos de cocaína, avaliados em cerca de R$ 16 milhões, no Ramal do Brasileirinho, na zona leste.

O trio transportava o material em formato de "consórcio". Segundo o delegado Erikson Tavares, a equipe recebeu informações de três homens estavam descarregando a carga ilícita nas proximidades de um matadouro e foi conferir.

“Nós conseguimos chegar até eles, mas eles fugiram pelo rio em uns motores rabetas, levando parte da droga. Essa outra parte foi apreendida já estava em terra”, afirma.

Erikson afirma que a droga veio de Letícia, na Colômbia, e seria distribuída entre Manaus e o estado do Pará.

A polícia procura o trio e segue com as investigações. O delegado ressalta ainda que a droga apreendida pertence a vários grupos de traficantes, que formam uma espécie de consórcio do tráfico para facilitar o transporte da droga.

“ Esse é o modus operandi dele, eles se utilizam de consórcios. São vários donos, várias drogas e aí desce essa grande quantidade de droga. Cada um tem uma logomarca, um logotipo específico, para que se perder, nem todos percam muito, cada um perde um pouco”, detalha.