Congolês é espancado até a morte por cobrar diária de trabalho em quiosque

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando a morte do congolês e refugiado Moise Mugenyi Kabagambe, de 24 anos. Ele foi espancado e amarrado ao lado do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro, mas a família só foi avisada no dia seguinte, quando o corpo já estava no IML.

A família denuncia que os órgãos de Moise foram retirados, mas a Polícia Civil afirma que as imagens do exame de necropsia mostram o tórax aberto, com os órgãos dentro. Em nota, a Polícia Civil informa que o laudo mostra que o corpo de Moise chegou ao IML sem nenhuma lesão no tórax, além daquelas que causaram sua morte.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações sobre o assassinato do congolês estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital. Imagens de câmeras de segurança do quiosque foram analisadas e os autores estão sendo identificados. Oito pessoas já foram ouvidas.

O corpo de Moise foi enterrado na tarde de domingo (30), no cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio, com dança e cantos, seguindo a tradição africana.

A comunidade congolesa no Rio de Janeiro publicou nas redes sociais nota de repúdio à morte por espancamento de Moise.

Denuncia, ainda, que ele foi agredido por cinco pessoas com tacos de beisebol quando foi cobrar o pagamento pelos dias trabalhados como ajudante de cozinha. O corpo foi encontrado amarrado junto a uma escada que dá acesso à areia da praia.

A nota lembra também a Convenção de Genebra, de 1949, sobre a proteção das pessoas, que o Brasil ratificou e que um dos princípios básicos do Direito Humano é a Inviolabilidade Absoluta da Vida e direito Humana, por isso a comunidade pede justiça e que os autores do crime sejam punidos.

Moise chegou ao Brasil, com a família, em 2011, fugindo da guerra civil no Congo.

O quiosque Tropicália está fechado desde o dia do crime e não conseguimos contato com o proprietário.