Confusão generalizada na Festa do Guaraná deixa um morto e outro ferido no Amazonas

De acordo com a polícia, a tragédia se deu durante uma confusão generalizada em uma praia da cidade. Quando a PM foi acionada e chegou ao local, Cleidson já estava sem vida no chão.

Manaus/AM – Cleidson Lima, 29, foi assassinado a facadas neste fim de semana, durante a Festa do Guaraná, que acontecia em Maués, no interior do Amazonas.

