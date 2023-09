Condenados pela morte de filho de Cissa Guimarães se entregam à Justiça

Roberto Bussamra e Rafael Bussamra, condenados pelo envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, se entregaram voluntariamente à Vara de Execuções Penais na noite da quarta-feira (13), e foram inseridos no sistema penitenciário nesta quinta-feira (14).

A decisão judicial, emitida no final do mês anterior, ordenou que os dois, que são pai e filho, retornassem à prisão devido ao crime cometido em 2010. Ambos foram condenados em janeiro de 2015 e, desde maio deste ano, não tinham mais opções de recurso disponíveis no sistema judiciário.

Sentença --- Rafael de Souza Bussamra, que atropelou o filho da atriz e não prestou socorro, vai cumprir sentença de sete anos de prisão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses em semiaberto.

O pai do atropelador, Roberto Bussamra, que pagou propina aos policiais que liberaram o carro de Rafael após o acidente, cumprirá oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto.

Relembre o caso --- Rafael Mascarenhas, na época com 18 anos, estava andando de skate com amigos no túnel que estava interditado para manutenção. Eles foram surpreendidos por um veículo em alta velocidade. Segundo testemunhas, o atropelador estava fazendo um ‘racha’, e após atropelar Rafael, fugiu sem prestar socorro.

O rapaz chegou a ser levado ao hospital com vida e chegou a ser operado, mas não resistiu.