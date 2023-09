Condenado por roubar taxista durante corrida é preso em Manaus

Manaus/AM - Condenado a três anos e seis meses, Clebe de Souza Vina, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (19), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, pelo crime de roubo majorado ocorrido em 2009.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, Clebe acompanhado de um comparsa, solicitou uma corrida com um taxista, e no decorrer do trajeto, anunciou o assalto e roubou os bens da vítima.

“Ele chegou a ser preso em flagrante na época do delito, entretanto, estava foragido do sistema prisional, quando da sua sentença condenatória com trânsito e julgado, em agosto de 2016", explicou Pignata.

Procedimentos

Clebe foi condenado a mais de três anos de prisão. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.