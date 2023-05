Condenado por roubar mais de R$ 5 mil de comércio é preso em Manaus

“Na época do fato, Saymon e outros indivíduos invadiram o comércio e roubaram R$ 5,4 mil e quatro aparelhos celulares das vítimas que estavam no local”, disse.

Conforme o delegado Jander Mafra, titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após as equipes policiais receberem denúncias anônimas sobre a localização do homem e, com o apoio da 10ª Cicom, efetuaram a prisão dele na avenida Torquato Tapajós, zona norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.