Condenado por matar primo foge para Manaus e se entrega por não conseguir emprego

Manaus/AM - Jonnhy Kellen de Souza Abreu, que estava foragido após ser condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do primo Ronei Nicolino de Souza, foi preso nesta quinta-feira (25) em Manaus. O crime ocorreu no dia 13 de janeiro de 2020, na região do Lago Grande, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com o delegado Antônio Cláudio Teixeira, adjunto da DEHS, na época do crime, Jonnhy chegou a ser preso, no entanto, em dezembro de 2021, ficou em liberdade provisória, tendo que comparecer em juízo.

“Entretanto ele fugiu para Manaus, em busca de oportunidade de emprego, mas por não ter conseguido e estar em situação de rua, ele compareceu à delegacia e informou sobre o crime que havia cometido. Em consulta ao sistema, verificamos que ele tinha mandado de prisão em aberto, foi então que demos cumprimento no referido mandado”, explicou o delegado.

Jonnhy será levado para audiência de custódia, após isso, a Comarca de Santarém será comunicada sobre o cumprimento da ordem judicial, a fim de que ele seja recambiado para cumprir a pena naquele estado.