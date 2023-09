Condenado a mais 28 anos de prisão por tráfico de drogas é preso em Manaus

“Já estamos investigando o paradeiro do indivíduo, e nesta quinta-feira verificamos que ele estava no bairro Cachoeirinha, em Manaus, onde ele foi localizado e preso”, explicou Barradas.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, as diligências iniciaram após a equipe policial tomar conhecimento do paradeiro do suspeito, que estava foragido daquele município. Com base nisso, foi solicitado apoio da DEHS para realizar o cumprimento da ordem judicial condenatória.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.