Condenada por roubo e desacato é presa ao ir à delegacia denunciar namorado no Amazonas

A PC-AM solicita a quem tiver informações do paradeiro de Adriano, que entre em contato pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

“Quanto ao companheiro dela, fizemos diligência na residência onde eles moravam e não o encontramos, portanto agora ele é considerado foragido. Além do crime de furto qualificado, temos informações de que ele também tem envolvimento com tráfico de drogas e responderá por violência doméstica”, falou.

Manaus/AM - Uma mulher, de 29 anos, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, condenada pelos crimes de roubo, furto e desacato, foi presa na terça-feira (14), em Itapiranga, no Amazonas. A mulher recebeu voz de prisão no momento em que compareceu à delegacia para denunciar que seu companheiro, Adriano Santos de Oliveira, de 31 anos, a teria agredido fisicamente.

